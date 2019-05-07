24 травня на новому військовому полігоні «Алібей» відбувся черговий етап заводських випробувань комплексу крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ «Нептун».

Про це у facebook повідомив присутній на випробуваннях директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, передає Український промисловий портал.

Ракета комплексу зазнала змін, зокрема отримала новий стартовий двигун (раніше використовувався від зенітної ракети ЗРК С-125). Новий «стартовик» розроблений та виготовлений українськими підприємствами. Також ракета отримала крила та рулі більшої площі, які забезпечують кращу керованість й маневреність ракети.

Серед оновлень новий радіовисотомір, який забезпечує політ ракети над поверхнею землі чи води на значно менших висотах. Крім того ракета отримала вдосконалений блок гіроскопів і нові приймачі системи супутникової навігації, що здатні працювати у більш складних умовах.

Також Сергій Згурець повідомив, що цього року ракетний комплекс має вийти на державні випробування.



Фото Український промисловий портал