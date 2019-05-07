Одеський морський порт у п'ятницю, 24 травня, прийняв перший пасажирський лайнер в сезоні круїзної навігації 2019 року.

Про це повідомила прес-служба адміністрації порту, передає видання Порти України.

«Сьогодні о 9:00 біля причалу морського вокзалу Одеського порту пришвартувався пасажирський теплохід «Вікінг Синеус» із туристами на борту. Лайнер типу річка-море здійснює перший в цьому сезоні Дніпровсько-Чорноморський круїз», - ідеться у повідомленні.

До приморської столиці України судно прибуло з 187 пасажирами. Всі - громадяни США. Вранці туристи відправилися на оглядову автобусну екскурсію «Панорама Одеси», на післяобідній час запланована екскурсія «Одеські катакомби», ввечері - насичена культурна програма.

«Судно зайшло і пришвартувалося точно за графіком - хвилина в хвилину. Сприймаємо це як хороший знак на весь сезон обслуговування річкових лайнерів. Цього року на Дніпровсько-Чорноморських круїзах здійснюють рейси два теплоходи - «Вікінг Синеус» і «Принцеса Дніпра». За графіком у період з травня по вересень включно плануємо обслужити 15 суднозаходів. Це - на рівні минулого року», - заявив начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук.

За неофіційною інформацією, на теплоході «Вікінг Синеус» до Одеси разом із туристами прибули представники штаб-квартири компанії Viking Сruises у Базелі (Швейцарія). Мета їх поїздки - суто інспекційна: простежити, щоб стандарти обслуговування пасажирів на судні відповідали високому рівню компанії, а також «подивитися очима туристів» на обслуговування в порту і стан туристичної інфраструктури в місті.

У 2018 році круїзне судноплавство в Одесі було представлене рейсами двох річкових пасажирських теплоходів під українським прапором «Принцеса Дніпра» і «Вікінг Синеус», які швартувалися біля причалів морвокзалу 17 разів. За даними адміністрації порту, обслуговано близько 2,5 тис. іноземних туристів.

Теплохід «Вікінг Синеус» у сезоні 2018 року здійснив 14 круїзів по Дніпру між Києвом і Одесою із заходами до Херсона, Запоріжжя, Дніпра і Кременчука. В навігацію 2019 року заплановано 16 рейсів між Києвом і Одесою.

Швейцарська Viking Cruises, один із найбільших у світі операторів річкових круїзів, відновила регулярну роботу в Україні у 2018 році після чотирирічної перерви. У круїзному сезоні 2018 року компанія спочатку анонсувала десять 11-денних турів між Києвом і Одесою, а потім збільшила їх кількість до чотирнадцяти.

Компанія Viking Cruises розпочала діяльність у 1997 році з придбання чотирьох теплоходів у Росії. Зараз її флот налічує понад 60 суден, у тому числі чотири для океанських круїзів, які компанія організовує з 2015 року. Річкові круїзи компанії здійснюються по річках Європи, Волзі, Дніпру, Нілу, Янцзи і Меконгу.

В Україні до 2014 року компанія здійснювала круїзи на теплоході «Вікінг Синеус» (раніше - «Михайло Ломоносов») приблизно на 200 пасажирів, який останні роки стояв в Одесі. Компанія оголошувала про плани відновити круїзи в 2016 році, проте пізніше відмовилася від них.



Фото: port.odessa.ua