Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори

11:31 27.05.2019 0 комментариев Греция

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив про намір провести в країні дострокові парламентські вибори. 

Відповідне рішення він ухвалив на тлі поразки його партії "Сіріза" на виборах депутатів Європейського Парламенту, що відбулися 26 травня, передає ZN,UA з посиланням на Anadolu.

Під час відеозвернення до громадян Ціпрас визнав поразку на виборах і констатував необхідність обрання нового складу парламенту.

За попередніми даними, правляча партія "Сіріза" поступилася майже 9% консервативній  "Новій демократії" - одній з провідних опозиційних сил.

23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту. У четвер голосували громадяни Нідерландів і Британії, в п'ятницю голосування відбулося в Ірландії та Чехії, а у суботу - в Латвії, Словаччини та на Мальті. У неділю на виборчі дільниці прийшли громадяни 21 держави. Понад 420 млн виборців оберуть 751 депутата Європарламенту.

Згідно з дослідженням Європейської ради з міжнародних відносин, антиєвропейські партії можуть одержати третину місць у Європейському парламенті. На разі близько 23% членів Європарламенту належать до антиєвропейських партій, від ультралівих до ультраправих, але це число може зрости щонайменше до 33%.

Ультраправі партії в Європі проводять кампанію за обмеження повноважень бюрократії ЄС і за посилення обмежень на імміграцію. Такі партії є в Італії, Німеччині та Франції.



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