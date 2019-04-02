Грецький прем'єр анонсував дострокові парламентські вибори
|11:31 27.05.2019
|0 комментариев
|Греция
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив про намір провести в країні дострокові парламентські вибори.
Відповідне рішення він ухвалив на тлі поразки його партії "Сіріза" на виборах депутатів Європейського Парламенту, що відбулися 26 травня, передає ZN,UA з посиланням на Anadolu.
Під час відеозвернення до громадян Ціпрас визнав поразку на виборах і констатував необхідність обрання нового складу парламенту.
За попередніми даними, правляча партія "Сіріза" поступилася майже 9% консервативній "Новій демократії" - одній з провідних опозиційних сил.
23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту. У четвер голосували громадяни Нідерландів і Британії, в п'ятницю голосування відбулося в Ірландії та Чехії, а у суботу - в Латвії, Словаччини та на Мальті. У неділю на виборчі дільниці прийшли громадяни 21 держави. Понад 420 млн виборців оберуть 751 депутата Європарламенту.
Згідно з дослідженням Європейської ради з міжнародних відносин, антиєвропейські партії можуть одержати третину місць у Європейському парламенті. На разі близько 23% членів Європарламенту належать до антиєвропейських партій, від ультралівих до ультраправих, але це число може зрости щонайменше до 33%.
Ультраправі партії в Європі проводять кампанію за обмеження повноважень бюрократії ЄС і за посилення обмежень на імміграцію. Такі партії є в Італії, Німеччині та Франції.
Ещё на эту тему:
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Прозахідного кандидата обрано президентом Північної Македонії
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана