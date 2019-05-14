Обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про жахливі умови у СІЗО

08:15 27.05.2019 0 комментариев Крым

Обвинувачені у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про умови утримання в СІЗО Ростовської області Росії.

Подробиці зі слів ув'язнених повідомила кримський юрист Ельвіна Семедляєва на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"У камерах холодно, вогко, накурено, є клопи, миші, таргани до 5 см, немає вентиляції та дверей у туалет, зі стелі сиплеться штукатурка. Якість води не відповідає санітарним нормам, у неї специфічний запах, неможливо пити. Цілодобове освітлення і гуркіт залізних дверей не дозволяє навіть подрімати, не кажучи про повноцінний сон. Немає необхідних медикаментів, а дієтичні норми не враховуються", – розповіла Семедляєва.

Юрист наголосила, що ці порушення, згідно з європейськими нормами, зараховують до нелюдських умов. Так само, як і відмови слідчих у побаченні арештантів з родичами, і відмову брати до уваги їхні релігійні потреби.

"У них відсутній Коран, молитовний килимок, є складнощі у визначенні часу молитов. Розклад намазу, який їм відправили родичі, чомусь не дійшов. Коран та інша ісламська література не дозволені, оскільки в СІЗО немає людини, яка розуміє арабську і може сказати, чи дозволений  Коран у камері", – пояснила вона.

Коментарів представників російської пенітенціарної системи з приводу умов утримання в СІЗО обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" на даний момент немає, зазначає видання.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв і кримський татарин, мусульманин Едем Смаїлов. Обвинувачення проти них долучили до бахчисарайськоъ "справи Хізб ут-Тахрір".



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