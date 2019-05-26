В Румунії відбувся антикорупційний референдум
|10:31 27.05.2019
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|Румыния
В Румунії у неділю, 26 травня, одночасно із виборами в Європарламент, відбувається референдум з приводу скасування амністії і помилування тих, хто засуджений за корупційні злочини.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, який підписав указ про проведення опитування, референдум необхідний у зв'язку з "серйозною стурбованістю суспільства через корупцію та її наслідки, а також необхідністю забезпечити непідкупність чиновників".
Виборцям пропонують відповісти на такі запитання: "Чи підтримуєте ви заборону на амністію і помилування у випадках, пов'язаних з корупцією?" та "Чи підтримуєте ви заборону на прийняття урядом надзвичайних постанов в області судової організації?"
Референдум вважається дійсним, якщо явка виборців становить не менше 30%.
Нагадаємо, 24 квітня нижня палата парламенту Румунії схвалила зміни до кримінального кодексу, які можуть закрити кілька поточних справ про корупцію на високому рівні.
У Європейській комісії критикують Румунію за відсутність прогресу у проведенні судової реформи, спробах проштовхнути правові зміни, які послаблюють незалежність судової влади, та допомогти політикам, звинуваченим у корупції.
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