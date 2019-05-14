Керченська криза: український суд дозволив затримати чотирьох генералів РФ

11:01 27.05.2019 0 комментариев Крым

У кримінальній справі щодо захоплення Росією 24 українських моряків біля Керченської протоки, яку веде військова прокуратура України, суд надав дозвіл на затримання 15 військових РФ.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у Facebook, пише Укрінформ.

Він також оприлюднив інфографіку, з якої випливає, що на даний час у справі повідомлено про підозру військовослужбовцям РФ та судом надано дозвіл на затримання чотирьох генералів, адміралів РФ, дев'ятьох офіцерів та двох рядових російських військовослужбовців.

Крім того, у повідомленні йдеться, що “Президент Зеленський відмітив якісну роботу військової прокуратури України по розслідуванню незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці“.

Як повідомлялось Міжнародний Трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі - "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" - та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.

В МЗС України наголошують, що затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.



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