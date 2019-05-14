НАТО продовжує закликати Росію повернути Україні затриманих моряків і військові кораблі.

Про це російському агентству ТАСС повідомили в прес-службі альянсу в неділю, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП), інформує УНН.

“НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків. Ми знову закликаємо РФ негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі”, — повідомили в прес-службі.

Міжнародний трибунал з морського права ООН в суботу, 25 травня, ухвалив, що РФ повинна звільнити українських моряків і повернути судна Україні. Також обидві сторони в рамках цієї постанови повинні до 25 червня надати до суду звіти про інцидент в Керченській протоці.