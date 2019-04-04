Експерти НАТО вирішили прийняти нову військову стратегію альянсу.

Про це генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Die Welt, пише УНН.

Видання зазначає, що це перша зміна в стратегії за “декілька десятиліть”. Столтенберг пояснив таке рішення “ядерною загрозою” з боку Росії і “новими викликами” на сході і півдні.

За його словами, нова військова концепція вимагається для того, щоб домогтися “повної захищеності” та забезпечити стабільність в майбутньому. Сила НАТО полягає в умінні змінюватися в разі необхідності, підсумував генсек.

На початку травня Столтенберг під час звернення до нового головкому сил НАТО в Європі Тода Волтерса нагадав, що альянс створювався для “стримування Радянського Союзу”. Він підкреслював, що таким чином НАТО забезпечувало в Європі “торжество демократії і свободи слова”.