НАТО прийме нову військову стратегію через "ядерну загрозу" від РФ
|09:01 27.05.2019
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|Россия
Експерти НАТО вирішили прийняти нову військову стратегію альянсу.
Про це генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив в інтерв’ю Die Welt, пише УНН.
Видання зазначає, що це перша зміна в стратегії за “декілька десятиліть”. Столтенберг пояснив таке рішення “ядерною загрозою” з боку Росії і “новими викликами” на сході і півдні.
За його словами, нова військова концепція вимагається для того, щоб домогтися “повної захищеності” та забезпечити стабільність в майбутньому. Сила НАТО полягає в умінні змінюватися в разі необхідності, підсумував генсек.
На початку травня Столтенберг під час звернення до нового головкому сил НАТО в Європі Тода Волтерса нагадав, що альянс створювався для “стримування Радянського Союзу”. Він підкреслював, що таким чином НАТО забезпечувало в Європі “торжество демократії і свободи слова”.
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