Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.

Про це на засіданні громадського об'єднання "Кримська солідарність" повідомив адвокат Бекирова Іслям Веліляєв, пише Украънська правда.

"Бекірову дуже погано. Я бачив його вчора: обличчя набрякле, постійна задишка, бронхи забиті, каже, що зовсім не відчуває пальців ноги. Його підсадили на інсулін і вливають величезні дози, посилаючись на протокол лікування. Хоча до затримання він підтримував цукор в крові за допомогою таблеток. Кожного місяця дозу збільшують, підшлункова залоза вже не витримує, і це - окрім величезних проблем з серцем", - повідомив адвокат.

За його словами, 14 травня Бекірову мали зробити спірографію у лікарні Семашко, що дозволить оцінити ефективність лікування. Однак, як зазначає Веліляєв, лікарі затягують процедуру, оскільки не хочуть підтверджувати неспроможність методу лікування.

"Його сили закінчуються. Едем сказав мені: "Іслям, зроби що-небудь мені треба вийти, інакше я просто помру", - повідомив Веліляєв.

Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.

Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачe вибухонебезпечних речовин і патронів".

У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.

Раніше адвокат політв'язня повідомляв, що стан здоров'я Бекірова погіршується після прийому медпрепаратів за новим призначенням лікарів.

Чергове засідання щодо продовження терміну арешту Бекірова призначено на 5 червня.