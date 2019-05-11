На ЧФ учились отражать нападение диверсантов на аэродром Морской авиации
|09:31 27.05.2019
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|Крым
На Черноморском флоте страны-агрессора личный состав дежурных подразделений провел учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации флота.
По замыслу учения условный противник применил отвлекающий маневр и запустил в небо над аэродромом беспилотный летательный аппарат (БЛА). По сигналу тревоги боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» оперативно обнаружили и уничтожили БЛА, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В тоже время другая группа, имитирующая условных террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла здание учебных классов подготовки летчиков.
Сообщается, что личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал боем диверсионную группу и удерживал её до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота.
Прибывшее подразделение усиления выполнило штурм здания и произвело задержание ДРГ.
В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.
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