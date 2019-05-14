Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити українських полонених моряків, але не дає вказівок, як це зробити, тож Росія має сама вирішити це питання.

Про це розповіла журналістам заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після оголошення рішення Трибуналу, передає Радіо Свобода

«Протягом місяця вони мають звітувати Трибуналу, так само, як і ми, щодо того, як вони виконали наказ суду», – сказала вона.

За її словами, зараз трибунал постановив звільнити моряків, а для розгляду справи щодо конфлікту у Керченській протоці по суті буде створений окремий арбітраж, що ймовірно «буде тривати роками».

25 травня у Гамбургу оголошено рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків.

Відповідно до нього, Росію зобов'язали звільнити три українських судна «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​