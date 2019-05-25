Справу про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених РФ, по суті розглядатиме окремий арбітраж, і це може бути тривалим процесом.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль журналістам у Гамбурзі в суботу, передає Українська правда.

"По суті справа буде розглядатися не в цьому суді (Міжнародний трибунал з морського права - ІФ). Буде створено окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції (Конвенція ООН з морського права - ІФ). Це буде тривати роками", - сказала вона.

Заступник голови МЗС підкреслила, що після прийнятого в суботу рішення трибуналу російська сторона повинна закінчити кримінальні справи і відпустити моряків.

"Як вони будуть це робити - це вже не питання трибуналу. Трибунал не дає Росії ніяких вказівок щодо того, як це зробити. Це дуже зважене і мудре рішення", - сказала Зеркаль.

"Протягом місяця вони повинні відзвітувати перед трибуналом, як і ми, щодо того, як вони виконали наказ суду... Росія повинна це зробити і відзвітувати перед трибуналом", - вказала вона.

Відповідаючи на питання про можливі заходи у разі, якщо Росія не звільнить кораблі і моряків, Зеркаль пояснила: "Є санкції. Є міжнародне співтовариство, яке може застосовувати тиск до країн, які не виконують рішення трибуналу".

За її словами, виконання рішення "більш ніж обов'язкове", рішення дуже чітке, "навіть більш чітке, ніж ми сподівалися".

Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда", Зеркаль заявила, що вимога термінового звільнення означає, що моряки мають бути передані в Україну "протягом кількох найближчих днів".

Нагадаємо, суботу, 25 травня, трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну, а також звільнити три захоплені кораблі.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

"Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".

Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.