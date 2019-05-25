Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило коментар для ЗМІ щодо оголошення рішення Міжнародного трибуналу з морського права (МТМП) про розпорядження тимчасових заходів за позовом України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт російського МЗС.

Характерно, що у російському дипвідомстві не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків.

Натоміть, там наголошують, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Нагадаємо, трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, 25 травня задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Серед іншого, суд зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

"Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити три затримані українські кораблі Нікополь, Бердянськ та Яні Капу, 24 затриманих моряків, та дозволити їм повернення в Україну", - заявив голова трибуналу.

За таке рішення проголосувало 19 суддів, проти – один, російський суддя Колодкін.

Офіційний представник РФ був відсутній на слуханні; російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали для слухання, однак за конвенційним правом ООН все одно лишається зобов’язана виконувати рішення.

За відсутності представника РФ трибунал використовував офіційну позицію Росії щодо подій поблизу Керченської протоки. Втім, суд не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України. "Секретне вторгнення українських моряків, на якому наполягає Росія, видається трибуналу дуже малоімовірною", - йдеться у рішенні.