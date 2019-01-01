Суд Амстердама призначив час оголошення рішення про "скіфське золото"

21:15 24.05.2019 0 комментариев Крым

Апеляційний суд Амстердама винесе своє рішення у справі про повернення в Україну колекції Скіфського золота 11 червня 2019 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Рішення буде лише у письмовому вигляді, публічних слухать не буде. Очікується, що рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду об 11:00 за місцевим часом.

Як повідомлялось, суд Амстердама 11 березня розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції скіфського золота, яке було відправлене з кримських музеїв на виставку в Нідерландах ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. 

Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Скіфське золото, допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.



Ещё на эту тему:

07:51 15.01.2019
Мінкульт: РФ затягує справу про скіфське золото і готується до касації
14:05 31.10.2018
Интересы Украины в деле о скифском золоте будут отстаивать голландские юристы
11:09 23.03.2018
В Крыму опровергли информацию о передаче скифского золота Украине
09:42 23.03.2018
Суд в Амстердаме решил вернуть «Скифское золото» Украине
14:50 14.12.2017
Возвращение скифского золота затягивается из-за России
12:23 16.11.2017
РФ пригрозила Нидерландам разрывом отношений из-за скифского золота
17:59 14.08.2017
В Крыму нашли похожие на «скифское золото» артефакты
12:00 01.03.2017
Из-за ситуации со «скифским золотом» «Херсонес» боится за свои экспонаты
17:59 18.01.2017
Музеи оккупированного Крыма обжаловали решение о передаче скифского золота Украине
18:02 10.01.2017
Крымские музеи готовят апелляцию по скифскому золоту
09:36 21.12.2016
Крымские музеи, где хранилось скифское золото, выступили с коллективным заявлением
13:23 20.12.2016
Россия не будет участвовать в суде по скифскому золоту
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
Все новости страны
Россия Россия
20:31 24.05.2019
У Держдумі переконані, що санкції проти Росії – це на десятиліття
19:01 24.05.2019
На полигоне ЮВО стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
17:01 24.05.2019
Военнослужащие Каспийской флотилии учились отражать нападение на штаб и уничтожать противника в воздухе
15:01 24.05.2019
Екс-помічницю держсекретаря США внесли до російського "чорного списку"
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
Все новости страны
Турция Турция
16:31 24.05.2019
В Турции пытались продать уникальную книгу VIII века / Фото
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
Все новости страны
Украина Украина
21:15 24.05.2019
Суд Амстердама призначив час оголошення рішення про "скіфське золото"
20:45 24.05.2019
Зеркаль: Будь-яке рішення трибуналу ООН допоможе звільнити українських моряків
20:15 24.05.2019
Арбітраж ООН розгляне заперечення РФ на скаргу України в червні
20:01 24.05.2019
В оккупированном Крыму ждут на "международную стажировку" студентов из Сербии и Китая
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс