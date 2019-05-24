Будь-які тимчасові заходи, які завтра ухвалить Міжнародний трибунал ООН з морського права у справі нападу на українські судна та екіпажі, допоможуть звільнити українських моряків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця глави МЗС, агент України у цій справі Лана Зеркаль.

"Звісно, чим чіткіше будуть сформульовані заходи, тим простіше буде вимагати від Росії виконання наказу Трибуналу. Навіть, якщо Трибунал вирішить, що не має підстав для ухвалення наказу про тимчасові заходи, це також буде кроком вперед у нашій стратегії по звільненню українських військових кораблів і моряків", - написала Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Вона також зауважила, що формулювання Трибуналу завжди інакші, ніж пропонує заявник.

"Тому не варто панікувати з цього приводу та відразу шукати "зраду". Гадати наперед, якими саме будуть формулювання та зважувати шанси - справа марна. Знаю напевне, що імунітет військових кораблів є засадничим принципом міжнародного морського права, а формулювання, які використає Трибунал у своєму рішенні залежать від цілої низки правових питань", - зазначила Зеркаль.

Зеркаль нагадала, що у справі Arctic Sunrise 2013 року Росія звільнила людей впродовж місяця від ухвалення Трибуналом наказу. В іншій подібній справі - Enrica Lexie - ситуація була складнішою, але і в ній людей було повернуто на батьківщину.

Нагадаємо, що Україна представила свою позицію в Трибуналі на відкритому засіданні, проведеному 10 травня.

Крім того, трибунал отримав ноту від посольства Російської Федерації в Берліні 30 квітня про рішення РФ "не брати участі у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі, ініційованій Україною".