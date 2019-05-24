Арбітраж ООН розгляне заперечення РФ на скаргу України в червні
|20:15 24.05.2019
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|Крым
Постійний Третейський суд в Гаазі 10-14 червня проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії щодо порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному і Азовському морях та Керченській протоці.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті суду.
"На слуханнях будуть розглянуті попередні заперечення, висунуті Російською Федерацією", - йдеться в заяві.
У четвер, 13 червня, РФ представить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, в п'ятницю, 14 червня, Україна представить другий раунд своїх усних аргументів.
Тільки вступна заява кожної сторони в першому раунді усних виступів буде відкритою для громадськості. Потім слухання буде проходити в закритому режимі.
Нагадаэм, Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ у вересні 2016 року "з метою захисту своїх прав як прибережної держави в прилеглих до Криму акваторіях в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці".
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