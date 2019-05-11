"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
|19:45 24.05.2019
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|Крым
Підконтрольний Росії "Верховний суд" в окупованому Криму відхилив скаргу захисту та залишив під арештом фігуранта "Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва.
Про це повідомляє УНН з посиланням на громадське об’єднання "Кримська солідарність" у Facebook.
Так, у "Верховному суді" Криму розглядалася апеляційна скарга сторони захисту на продовження запобіжного заходу Серверу Мустафаєву. Суд залишив рішення першої інстанції в силі, а саме продовження запобіжного заходу до 9 червня 2019 року.
Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" продовжив арешт фігурантам ”Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір” Серверу Зекер‘єву, Мемету Белялову, Ернесу Аметову, Сулейману Асанову, Сейрану Салієву, Едему Смаїлову, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову до 9 червня.
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