У Держдумі переконані, що санкції проти Росії – це на десятиліття
|20:31 24.05.2019
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|Россия
Віце-спікер Держдуми РФ Пьотр Толстой вважає, що країни ЄС не знімуть санкції найближчим часом, на скасування обмежень проти Росії можуть піти десятки років.
Про це він заявив на зустрічі в Російському духовно-культурному центрі в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Держдуми Дума ТВ.
"Санкції, які є зараз, ми впевнені, що вони надовго. Це не на рік, не на два, а на десятиліття", - сказав Толстой.
Він зазначив, що рішення про прийняття цих санкцій європейці прийняли не самостійно - "це екстериторіальні санкції США".
"Я впевнений, що сьогодні у Європи немає свободи для того, щоб приймати такі рішення", - вважає політик.
За його словами, у Росії "немає ілюзій, санкції залишаться".
Як відомо, на саміті у грудні ЄС ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2019 року.
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