Віце-спікер Держдуми РФ Пьотр Толстой вважає, що країни ЄС не знімуть санкції найближчим часом, на скасування обмежень проти Росії можуть піти десятки років.

Про це він заявив на зустрічі в Російському духовно-культурному центрі в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Держдуми Дума ТВ.

"Санкції, які є зараз, ми впевнені, що вони надовго. Це не на рік, не на два, а на десятиліття", - сказав Толстой.

Він зазначив, що рішення про прийняття цих санкцій європейці прийняли не самостійно - "це екстериторіальні санкції США".

"Я впевнений, що сьогодні у Європи немає свободи для того, щоб приймати такі рішення", - вважає політик.

За його словами, у Росії "немає ілюзій, санкції залишаться".

Як відомо, на саміті у грудні ЄС ухвалив рішення про продовження економічних санкцій проти Росії до 31 липня 2019 року.