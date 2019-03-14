В оккупированном Крыму ждут на "международную стажировку" студентов из Сербии и Китая
|20:01 24.05.2019
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|Крым
"Крымское отделение" Русского географического общества проведет "международную стажировку" для групп студентов из Китая и Сербии на территории аннексировпанного полуострова.
Подобный проект станет первым для регионов России - рассказал ученый секретарь отделения РГО в оккупированном Крыму Геннадий Самохин, пишет РИА Новости.
"Международные стажировки РГО стали впервые проводить с 2018 года, первые группы отправились в Сербию и Китай. Мы выступили со своеобразным "ответным словом", и Крым первым из регионов России примет на международную стажировку студентов из этих стран", — рассказал Геннадий Самохин.
По словам членов регионального отделения РГО в оккупированном Крыму, иностранные гости прибудут на аннексированный Россией полуостров в сентябре 2019 года. В состав крымской экспедиции войдут студенты географических факультетов ведущих вузов, группа участников из Сербии составит 15 человек, из Китая - 12.
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