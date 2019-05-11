Более 70 уникальных мишеней будет представлено на полигоне Чауда в оккупированном Крыму для проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019».

На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов в виде планеров самолетов Л-39 и МиГ-29, объекты инфраструктуры и многие другие.

Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2019» пройдет в оккупированном Россией Крыму с 24 мая по 9 июня. В соревнованиях принимают участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота.

В рамках соревнований летчики выступят на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Летчикам предстоит соревноваться в следующих зачетных дисциплинах: «Физическая подготовка», «Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования» и «Боевое применение по наземным целям». На этом этапе экипажи военно-транспортной авиации осуществляют десантирование грузов.

Помимо этого, истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.