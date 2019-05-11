На полигоне ЮВО стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон»

19:01 24.05.2019 0 комментариев Россия

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон» – «Эстафета».

Этап состязаний проводится по аналогии с лыжной гонкой по биатлону и предусматривает три заезда. В случае промахов при стрельбе на огневом рубеже назначается преодоление дополнительного штрафного круга 500 м. При этом экипаж находится в боевом положении, а мишени поднимаются на разных направлениях и дальностях, сообщает пресс-служба Минобороні России.

Каждый из маршрутов оборудован естественными и искусственными препятствиями (брод длиной в 30 м, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле и др.), а также участками скоростного прохождения и обгона, проведения стрельб и пунктами управления судейской комиссии.

Танкисты должны поразить штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2,2 м, имитирующие танк, вертолет, БМП и ручной противотанковый гранатомет.

Во всеармейских состязаниях «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» принимают участие 21 экипаж танков Т-72Б3 и 6 взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Московском высшем общевойсковом командном училище, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище.

Победители всеармейского этапа представят команду Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе «Танкового биатлона» в Алабино Московской области.



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