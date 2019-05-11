Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе проведения тренировки по антитеррору отразили нападение условного противника на объекты воинской части.

По замыслу тренировки, группа незаконного вооруженного формирования совершила нападение на контрольно-пропускной пункт с целью захвата штаба объединения флотилии, сообщает пресс-служба Минобороні России.

В ходе тренировки военнослужащие подразделения антитеррора отработали действия по отражению и ликвидации условного противника с применением холостых боеприпасов и различных средств имитации.

В роли незаконного вооруженного формирования выступил личный состав подразделений морской пехоты флотилии. Всего в учении приняло участие порядка 100 военнослужащих.

Помимо этого, личный состав расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения, дислоцированного в зоне ответственности Каспийской флотилии, успешно отразил удар условного противника с воздуха.

По плану тренировки радарами дежурной смены боевого расчета ЗРК «Бук-М3» были обнаружены самолеты противника, готовящие атаку на военно-морскую базу в Республике Дагестан. Цели были захвачены на максимальной дальности, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками.

Личный состав дивизиона «Бук-М3» выполнил учебно-боевую задачу без предварительной подготовки новой позиции.

Новейший ЗРК «Бук-М3» заступил на боевое дежурство на КФл в ноябре 2017 года.