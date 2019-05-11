Военнослужащие Каспийской флотилии учились отражать нападение на штаб и уничтожать противника в воздухе
|17:01 24.05.2019
|0 комментариев
|Россия
Военнослужащие Каспийской флотилии в ходе проведения тренировки по антитеррору отразили нападение условного противника на объекты воинской части.
По замыслу тренировки, группа незаконного вооруженного формирования совершила нападение на контрольно-пропускной пункт с целью захвата штаба объединения флотилии, сообщает пресс-служба Минобороні России.
В ходе тренировки военнослужащие подразделения антитеррора отработали действия по отражению и ликвидации условного противника с применением холостых боеприпасов и различных средств имитации.
В роли незаконного вооруженного формирования выступил личный состав подразделений морской пехоты флотилии. Всего в учении приняло участие порядка 100 военнослужащих.
Помимо этого, личный состав расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения, дислоцированного в зоне ответственности Каспийской флотилии, успешно отразил удар условного противника с воздуха.
По плану тренировки радарами дежурной смены боевого расчета ЗРК «Бук-М3» были обнаружены самолеты противника, готовящие атаку на военно-морскую базу в Республике Дагестан. Цели были захвачены на максимальной дальности, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками.
Личный состав дивизиона «Бук-М3» выполнил учебно-боевую задачу без предварительной подготовки новой позиции.
Новейший ЗРК «Бук-М3» заступил на боевое дежурство на КФл в ноябре 2017 года.
Ещё на эту тему:
На полигоне ЮВО стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
Более 1,5 тыс. спецназовцев ЮВО на Северном Кавказе десантировались в "глубокий тыл противника"
Танковые экипажи на полигоне ЮВО завершили «Танковый биатлон»
Танковые экипажи на полигоне ЮВО завершили спортивный этап Всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
Горные стрелки оккупированного Крыма вошли в тройку лучших высокогорных подразделений ЮВО
Зенитчики ЮВО уничтожили ДРГ условного противника
Подлодка ЧФ проводит в море с авиацией и флотом совместные учения