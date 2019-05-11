Более 1,5 тыс. военнослужащих соединений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в масштабном тактико-специальном учении по десантированию с парашютом в глубокий тыл условного противника в горной и предгорной местности Северного Кавказа.

Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием в диапазоне высот от 600 до 800 метров из вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор», как в дневное, так и ночное время в сложных условиях местности, в том числе на труднодоступные участки лесного массива и в высокогорье, сообщает пресс-служба Минобороні России.

После выполнения прыжка отряды спецназа совершили марш-броски в районы сосредоточения, а затем на бронеавтомобилях «Тайфун», «Тигр» и «Рысь» преодолели более 400 км по пересеченной местности в пункты постоянной дислокации.

С воздуха высадившиеся группы прикрывала пара вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Ранее военнослужащие прошли курс на воздушно-десантном комплексе, где отработали навыки укладки парашютов, а также специальные упражнения для безопасного приземления.

Также были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.

Всего в зимнем учебном периоде военнослужащие спецназа ЮВО совершили более 20 тыс. прыжков с парашютами Д-6 и Д-10, как на специализированные учебно-тренировочные площадки, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности в Краснодарском крае.