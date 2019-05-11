Противодиверсионный катер «Суворовец» начал проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

После прибытия в Тартус (Сирия) экипаж катера войдёт в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начнёт выполнение задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также будет использоваться для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобороні РФ.

Для экипажа катера это первый выход на выполнение поставленных задач в дальнюю морскую зону.

Противодиверсионный катер шифр «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним.