Противодиверсионный катер ЧФ оккупантов пополнит группировку ВМФ в Средиземноморье
|17:31 24.05.2019
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|Крым
Противодиверсионный катер «Суворовец» начал проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
После прибытия в Тартус (Сирия) экипаж катера войдёт в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начнёт выполнение задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также будет использоваться для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобороні РФ.
Для экипажа катера это первый выход на выполнение поставленных задач в дальнюю морскую зону.
Противодиверсионный катер шифр «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним.
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