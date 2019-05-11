Мін'юст РФ збирається оскаржити 6 рішень міжнародних судів щодо майна, експропрійованого Росією під час анексії Криму
|18:31 24.05.2019
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|Крым
Росія вважає суми компенсацій, які має сплатити за майно українських компаній в окупованому Криму, "надто завищеними".
Про це заявив заступник міністра юстиції РФ Михайло Гальперін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство.
"Є дуже багато аргументів, зокрема пов'язаних з розмірами компенсацій, які, звичайно, явно неспівмірні з вартістю того майна, яке було вилучено. ... Арбітражі не мали можливості або просто не захотіли розбиратися в цих сумах", - заявив Гальперін.
Він вважає, що Росія "впевнено може довести і в арбітражах, і в державних судах те, що ці суми неспівмірні".
При цьому РФ заявляє, що міжнародні інстанції, які винесли ці рішення, не мали такої компетенції.
"Нам треба ще дуже уважно подивитися, як були придбані ці активи, тими, хто зараз заявляє себе інвесторами", - додав заступник голови Мін'юсту країни-окупанта.
Усі шість рішень про компенсації будуть оскаржені, додав Гальперін, терміни подачі апеляції залежать від національного законодавства держав, у чиїх судах слухатиметься апеляція. При цьому він не уточнив, про які суми йдеться.
У лютому постійна палата третейського суду в Гаазі постановила, що Росія має сплатити "Приватбанку" більш ніж $1 млрд компенсації за активи в Криму.
На початку березня суд при постійній палаті Третейського суду в Гаазі підтвердив вину Росії у втраті "Нафтогазом України" активів групи в Криму. Компанія оцінює вартість втрачених активів у суму до $5 млрд.
У Гаазькому арбітражі розглядається низка подібних справ до РФ. Їхніми учасниками, зокрема, є "Нафтогаз України", "Укрнафта", бізнесмен Ігор Коломойський, підприємство "Дніпроазот".
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