В Турции пытались продать уникальную книгу VIII века / Фото
|16:31 24.05.2019
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|Турция
В турецком Диярбакыре задержаны шесть человек, предпринявших попытку продать древнюю книгу, датируемую приблизительно седьмым веком нашей эры.
По факту проводится расследование, сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию губернатора провинции.
В Отдел по борьбе с контрабандой и организованной преступностью местной жандармерии поступила информация о том, что три жителя Диярбакыра пытаются продать книгу античного периода, предположительно, религиозного содержания.
Злоумышленники задержаны при попытке продать книгу.
Раритетная книга состоит из 36 страниц из папируса и имеет кожаный переплет.
Фото Анадолу
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