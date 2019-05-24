В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
|16:01 24.05.2019
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|Молдова
Прикордонники і митники України та Молдови на кордоні виявили п’ять картин невідомих авторів.
Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Інцидент стався учора, 23 травня, у спільному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Під час перевірки автобуса молдовської реєстрації, що прямував з Молдови в Україну, спільна прикордонно-митна українсько-молдовська оглядова група у сумці водія виявила п’ять полотен з підписами різних авторів.
Чоловік – громадянин Молдови, пояснив, що придбав витвори мистецтва на одному з ринків Кишинева та мав намір привезти їх в Україну.
Оскільки іноземець не мав жодних документів щодо походження картин, та з метою визначення чи становлять вони цінність, художні витвори були вилучені правоохоронцями Молдови.
Фото з УНН
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