В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото

16:01 24.05.2019 0 комментариев Молдова

Прикордонники і митники України та Молдови на кордоні виявили п’ять картин невідомих авторів. 

Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Інцидент стався учора, 23 травня, у спільному пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Під час перевірки автобуса молдовської реєстрації, що прямував з Молдови в Україну, спільна прикордонно-митна українсько-молдовська оглядова група у сумці водія виявила п’ять полотен з підписами різних авторів.

Чоловік – громадянин Молдови, пояснив, що придбав витвори мистецтва на одному з ринків Кишинева та мав намір привезти їх в Україну.

Оскільки іноземець не мав жодних документів щодо походження картин, та з метою визначення чи становлять вони цінність, художні витвори були вилучені правоохоронцями Молдови.

Фото з УНН



Ещё на эту тему:

08:21 05.02.2019
На молдавсько-українському КПП дозволили проїзд всім авто
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
08:54 23.08.2018
Украина и Молдова упростят систему перехода границы в Одесской области
20:47 06.08.2018
Пограничники задержали на границе с Молдовой партию радиоактивных аквалангов
17:50 11.07.2018
Премьер Молдовы требует ускорить создание совместных КПП на границе с Украиной
18:28 26.06.2018
в Одессе прошло тридцатое заседание консультативного совета EUBAM
15:34 31.05.2018
Совместные молдавско-украинские посты не подлежат обсуждению - вице-премьер по реинтеграции
11:44 24.05.2018
Молдова и Украина будут совместно контролировать еще два КПП на приднестровском участке границы
11:23 16.05.2018
Усилен контроль на молдо-украинской границе
13:09 24.04.2018
Молдова и Украина намерены открыть пункт пропуска на Днестре в районе Паланки
15:32 19.04.2018
На украинско-молдавской границе откроют еще два совместных КПП
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 24.05.2019
В автобусі з Молдови хотіли провезти п'ять картин / Фото
11:01 24.05.2019
Президент Молдови закликав майбутній уряд налагодити відносини з Росією
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
Все новости страны
Россия Россия
19:01 24.05.2019
На полигоне ЮВО стартовал самый зрелищный этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
17:01 24.05.2019
Военнослужащие Каспийской флотилии учились отражать нападение на штаб и уничтожать противника в воздухе
15:01 24.05.2019
Екс-помічницю держсекретаря США внесли до російського "чорного списку"
14:01 24.05.2019
Более 1,5 тыс. спецназовцев ЮВО на Северном Кавказе десантировались в "глубокий тыл противника"
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
Все новости страны
Турция Турция
16:31 24.05.2019
В Турции пытались продать уникальную книгу VIII века / Фото
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
Все новости страны
Украина Украина
20:15 24.05.2019
Арбітраж ООН розгляне заперечення РФ на скаргу України в червні
20:01 24.05.2019
В оккупированном Крыму ждут на "международную стажировку" студентов из Сербии и Китая
19:45 24.05.2019
"Суд" в Криму залишив під арештом Сервера Мустафаєва
19:31 24.05.2019
Более 70 мишеней установлено в оккупированном Крыму для конкурса «Авиадартс-2019»
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс