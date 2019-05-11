"Суд" в окупованому Криму скасував рішення про стягнення з громадянина Туреччини Юсуфа Айтана коштів на користь сім'ї Веджиє Кашка, а справу спрямовано на новий розгляд.

Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, пише Укрінформ.

"Сімферопольський районний суд задовольнив клопотання громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, скасував рішення суду про стягнення з нього коштів на користь сім'ї Веджиє Кашка і спрямував справу на новий розгляд", - написав Наумлюк.

За його словами, рішення про стягнення коштів з Айтана було скасовано у зв'язку з "відсутністю відповідача на засіданні".

Журналіст також нагадав обставини справи. "Айтан позичив гроші у ветерана кримськотатарського національного руху Веджиє Кашка, але віддавати не став, а звернувся до ФСБ із заявою про вимагання у нього грошей кримськими татарами, які допомагають Кашка стягнути борг. Його заява лягла в основу звинувачення у “справі вимагачів”, Кашка під час спецоперації із затримання загинула", - зазначив Наумлюк.

Він додав, що в квітні 2019 року Сімферопольський райсуд постановив стягнути з Айтана гроші, які він взяв у Кашка, однак тепер рішення скасовано з формальних причин.

Новий розгляд клопотання сім'ї Кашка про стягнення грошей з Айтана відбудеться 18 червня.

Нагадаєм, фігурантів "справи Кашка" Казіма Аметова, Бекіра Дегерменджи, Руслана Трубача й Асана Чапуха затримали 23 листопада 2017 року, нібито за вимагання грошей у громадянина Туреччини, який тривалий час не повертав борг ветерану кримськотатарського національного руху Веджиє Кашка. Силовики намагалися затримати і саму 83-річну Кашка, проте їй стало погано і вона померла в машині "швидкої допомоги". Окупаційна влада відмовилася розслідувати причини смерті жінки.

17 квітня «суд» у Сімферополі засудив до умовних строків усіх фігурантів «справи Веджиє Кашка»: Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи і Казіма Аметова - до 3 років умовно з випробним терміном 3 роки, Асану Чапуху - 3,5 роки умовно з випробним терміном 3 роки.

Крім того, громадянина Туреччини Юсуфа Айтана зобов'язали повернути борг сім'ї Кашка.