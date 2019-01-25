Екс-помічницю держсекретаря США внесли до російського "чорного списку"

15:01 24.05.2019 0 комментариев Россия

Колишня помічниця держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд отримала відмову в російській візі через те, що Москва внесла її до "чорного списку".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російські ЗМІ.

"В МЗС РФ уточнили, що Вікторія Нуланд внесена до російського "чорного списку". Влада РФ склала його у відповідь на введення США персональних візових і фінансових санкцій щодо цілого ряду російських офіційних осіб", - йдеться в повідомленні.

На відміну від американського чорного списку російський реєстр ніде в цілому не публікувався. Про те, що їм заборонено в'їзд до РФ, американські громадяни нерідко дізнаються вже після подачі документів на візу.

Як зазначається, Вікторія Нуланд запросила російську візу для участі в закритій міжнародній конференції, організованої Російською радою з міжнародних справ (РРМС), Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP) та Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса (SAIS). Захід відбувався у Москві 20-21 травня.

"Критичне ставлення російських офіційних осіб до Вікторії Нуланд пояснюється її роллю у вибудовуванні політики США на пострадянському просторі", - йдеться в повідомленні.

Раніше в отриманні російської візи було відмовлено декільком американським конгресменам і колишньому послу США в РФ Майклу Макфолу.



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