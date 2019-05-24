Троє депутатів німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" відвідали окупований Крим у квітні, незаконно використавши дипломатичні паспорти, хоча стверджували, що це приватний візит.

Про це повідомила німецьке видання Bild, передає "Європейська правда".

Політики відвідали Крим для участі у Ялтинському економічному форумі і публічно заявляли, що йдеться про приватну поїздку.

Тепер же видання піднімає питання того, чи можуть вони бути покарані після того як стало відомо, що для поїздки політики використали дипломатичних паспортів.

Так, представник "Альтернативи для Німеччини" Удо Хеммельгарн підтвердив: "Я в'їхав у Росію без візи, під час в'їзду і виїзду використовував дипломатичний паспорт". Двоє інших політиків також заявили, що користувалися диппаспортами.

Газета зазначає, що тим самим вони могли порушити німецьке адміністративне право для державних діячів. Воно передбачає використання дипломатичних паспортів тільки для виконання офіційних обов'язків, а не приватних подорожей.

Нагадаємо, у 2018 році в роботі економічного форуму в Криму також взяли участь представники АдН.

МЗС Німеччини не вітає подібні візити і постійно попереджає політиків про можливі наслідки.