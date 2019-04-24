Малоопытным водителям лучше избегать поездок по строящейся в оккупированном Крыму "федеральной трассе" Таврида и вместо нее пользоваться старой дорогой Феодосия – Симферополь.

Такое заявление сделал глава "минтранса" оккупационного правительства Крыма Сергей Карпов, пишут Новости Крыма.

По словам чиновника, некоторые автомобилисты "устают и не справляются с управлением на Тавриде, где продолжаются строительные работы, что приводит к серьезным авариям".

"Старая трасса, которая у нас идет от Феодосии, находится в хорошем состоянии. В этом году установлено освещение во всех населенных пунктах, через которые она проходит. Работают объекты сервиса и автозаправочные станции. Поэтому рекомендую для более комфортного перемещения, особенно малоопытным водителям и водителям, которые перевозят группы людей, в этом сезоне пользоваться старой трассой, чтобы снизить нагрузку на трассу Таврида. Также разделение трафика позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий", – рассказал Карпов в эфире радио "Спутник в Крыму".

Комментируя данный призыв, глава "ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов" оккупированного Крыма Анатолий Цуркин отметил, что в правилах дорожного движения нет определения «водитель-новичок». «Если МРЭО ГИБДД выдал человеку водительское удостоверение, значит, он может передвигаться по любым открытым для движения дорогам. Конечно, есть понятие опыта, но ведь и Таврида не какая-то там горная дорога, усеянная серпантинами, как подъем на Ай-Петри. Поэтому не нужно лукавить и раздавать советы. Тут вопрос в соблюдении правил, включая обгон – на это надо обращать внимание. А новички здесь ни при чем", – уверен он.

"Причина высокой смертности и большого количества ДТП – нарушение ПДД, включая обгоны. Правила, которые должны соблюдать водители, предписывают дорожные знаки и разметка. <…> На трассе Таврида очень много медленно ползущих груженых грузовиков, которые в том числе везут щебень для строительства этой же трассы, и очень мало разрешенных мест для обгона. Поэтому водители, которые плетутся за грузовиками, практически от безысходности нарушают правила. Также машины там часто вылетают с трассы, потому что очень много технологических съездов, которые никак не освещены и не обозначены. Поэтому даже с разрешенной скоростью передвигаясь, не каждый водитель успевает среагировать вовремя", – рассказал Цуркин.

Он напомнил, что, открывая в конце 2018 года движение по первой очереди строящейся Тавриды, чиновники мотивировали это «желанием спасти нас от пробок в курортный сезон». Поэтому закрытие движения по трассе, чтобы снизить количество ДТП, проблемы точно не решит, необходимо лишь привести трассу в соответствие с требованиями безопасности, уверен глава ассоциации грузоперевозчиков.