Горы мусора растут: в оккупированном Крыму вдвое сократилось количество действующих свалок
|13:31 24.05.2019
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|Крым
Объем накопленных бытовых отходов в оккупированном Крыму составил 55 миллионов кубометров.
При этом количество работающих свалок с 2014 года уменьшилось более, чем вдвое, сообщил "министр" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Геннадий Нараев, пишет РИА Новый День.
«Общий объем накопленных на территории республики отходов – 55 миллионов кубометров», – заявил Нараев и добавил, что на части полигонов проводится рекультивация, так как они уже вышли из эксплуатации.
В то же время министр не смог сказать, сколько миллионов тонн мусора из накопившихся 55-ти приходится на последние пять лет.
«Ни одного нового полигона мы не открыли. Было 28 (на 2014 год), сейчас по схеме 16, а эксплуатируется 11», – сказал Нараева.
По его словам, ближайшая рекультивация в рамках нацпроектов намечена на двух полигонах ТБО – Белогорском и Судакском, так как они находятся в непосредственной близости от населенных пунктов.
Вместе с тем, Нараев посетовал, что число несанкционированных свалок на полуострове не уменьшается, несмотря на принимаемые меры: ликвидируются локальные свалки в границах малых населенных пунктов.
Между тем, закрытие старых полигонов и затягивание с вводом новых привело к удорожанию вывоза мусора на официальные свалки и ускоренному возникновению неофициальных.
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