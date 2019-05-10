В оккупированном Крыму новый "вице-премьер"

13:01 24.05.2019 0 комментариев Крым

Т.н. "государственный совет" оккупированного Крыма согласовал назначение Юлии Жуковой на пост "вице-премьера". 

Соответствующее постановление озвучил "спикер крымского парламента" Владимир Константинов на заседании сессии "госсовета" оккупированного Крыма, сообщает Крыминформ.

Перед этим "парламент" согласовал увольнение "вице-премьера" Михаила Селезнева по собственному желанию.

Юлия Жукова была назначена на должность начальника "Инспекции по жилищному надзору" оккупированного Крыма – главного государственного жилищного инспектора в июне 2018 года. С января 2007 года по декабрь 2014 года занимала пост начальника юридического отдела, директора по эксплуатации ЧП «Сервисная компания «Комфорт», с января 2015 года по июнь 2018 года работала директором по эксплуатации ООО «Сервисная компания «Комфорт».

20 мая этого года глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов подписал заявление об увольнении вице-премьера Михаила Селезнева. Отмечается, что его отставка была связана с семейными обстоятельствами.



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