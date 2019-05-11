Глава Госдумы в оккупированном Крыму будет знакомить депутатов с передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний
|12:31 24.05.2019
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|Крым
Вячеслав Володин в пятницу, 24 мая, проведет в оккупированном Крыму заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
Депутаты Госдумы ознакомятся с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудят вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан, передает ТАСС.
"Развитие цифровой экономики - это один из приоритетов работы Госдумы", - подчеркнул политик. "Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, мы не так давно приступили к формированию необходимой правовой базы. Потому для нас особенно важно изучить опыт других стран, эффективные законодательные механизмы, которые внедряются для развития цифровой отрасли", - сказал он.
По словам председателя Госдумы, также в ходе заседания Совета планируется обсудить "решения, необходимые для повышения доступности цифровых услуг для граждан, защиты их прав и персональных данных".
В заседании Совета примут участие депутаты Госдумы, руководители профильных комитетов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, эксперты.
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