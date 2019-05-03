Політв'язень Клих оголосив голодування, - правозахисники

12:01 24.05.2019 0 комментариев Украина

Український політв'язень Станіслав Клих, утримуваний Росією, оголосив голодування.

Про це повідомила у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур, посилаючись на матір Клиха, передає Цензор.НЕТ.

"Просто вже неможливо терпіти: ні холод у камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить", - передає слова політв'язня Щур.

Голодування Клиха правозахисниця назвала "закликом, благанням і криком про допомогу, адресовані новому президенту через червоні цегляні стіни Верхньоуральського острогу, із самотності та темряви".

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Карпюка і Станіслава Клиха 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.



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