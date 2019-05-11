24 мая 2016 года в Крыму оккупанты похитили члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова.

С тех пор о его судьбе ничего не известно, пишет ATR.

Эрвин Ибрагимов был похищен в Бахчисарае поздно вечером 24 мая 2016 года. Это последнее видео, на котором запечатлен крымский татарин. На нем видно, как авто Ибрагимова остановили люди в форме сотрудников российского ДПС, как подвели к своему микроавтобусу, как он вырывался и пытался бежать, как его поймали и затолкали внутрь, и как машина уехала в сторону Бахчисарайского водохранилища.

На следующий день отец Эрвина Ибрагимова обнаружил его машину в 200 метрах от дома — с открытыми дверями и ключом в зажигании.

Накануне похищения, рассказал тогда Умер Ибрагимов, за его сыном следили неизвестные, однако тогда Эрвин связал это с проведением на полуострове траурных мероприятий по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Кроме того, отец Ибрагимова сообщил, что его сыну накануне похищения поступали угрозы.

До сегодняшнего дня, несмотря на имеющиеся в материалах дела видеозаписи похищения, найденные на месте преступления документы и сообщения об угрозах и слежке накануне преступления, о судьбе крымского татарина ничего не известно.

В сентябре 2017 года крымские «правоохранительные органы» приостановили расследование похищения Эрвина Ибрагимова. Они выдвинули версию, что крымский татарин был похищен с целью с дестабилизации ситуации в Крыму и для дискредитации силовиков.