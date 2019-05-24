США пропонує збільшити до $300 млн безпекову допомогу Україні. Третина - на летальну зброю

10:31 24.05.2019 0 комментариев Украина

Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про оборонний бюджет країни на 2020 рік. 

У проекті санкціоновано виділення Пентагону $300 млн для надання безпекової допомоги Україні.

Про це повідомляє посольство України в США, передає Українська правда.

Зазначається, що із загальної суми 100 мільйонів доларів мають бути виділені виключно на летальні види озброєнь.

"Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет", - йдеться у повідомленні.

Закон про оборонний бюджет США набуде чинності після того, як його підтримають Сенат, Палата представників і підпише президент США.

Нагадаєм, раніше оборонний бюджет США на 2020 рік передбачав $250 млн допомоги для України.



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