Суд привлек "совет министров" оккупированного Крыма к делу о банкротстве компании Фирташа
|10:01 24.05.2019
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|Крым
Арбитражный суд Москвы по ходатайству т.н. "совета министров" оккупированного Крыма привлек его к делу о банкротстве московской компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа "Титановые инвестиции", которая контролирует завод "Крымский титан".
Об этом сообщают РИА Новости.
Как пояснили в суде представители "Титановых инвестиций" и оккупационной администрации города Армянска, где находится завод, в муниципальном бюджете не оказалось денег для предоставления поручительства за должника, в связи с чем горадминистрация обратилась к оккупационному правительству Крыма с просьбой рассмотреть вопрос о возможности выдачи такого поручительства. "Совет министров" принял вопрос к рассмотрению и решил вступить в дело о банкротстве, пояснил представитель Армянска. Суд в связи с привлечением к делу нового третьего лица отложил слушания на 22 августа.
Арбитраж Москвы в январе по ходатайству администрации Армянска решил применить к банкротству "Титановых инвестиций" правила о банкротстве градообразующих предприятий. Банкротство таких предприятий проходит с особенностями - в частности, предусмотрена возможность введения процедур финансового оздоровления по просьбе публичного образования и под его поручительство. Кроме того, в случае банкротства такого предприятия и реализации его имущества закон предусматривает гарантии сохранения 50% рабочих мест на срок до трех лет.
Ранее представитель администрации Армянска говорил в суде, что власти города готовы рассмотреть возможность выдачи поручительства на сумму обязательств "Титановых инвестиций" перед имеющимися кредиторами. Отмечалось, что в 2018 году поступления в горбюджет от "Крымского титана" составили 38%, на заводе работают 3772 человека - это 39% от общей численности занятых.
Представитель должника заявил ранее в суде, что дорожной картой, разработанной при участии властей Крыма и РФ, предусматривается модернизация предприятия и его финансовое оздоровление. По его словам, возможно как мировое соглашение с кредиторами, так и введение реабилитационных процедур. Представитель должника заявил, что расчеты с кредиторами планируется начать с третьего квартала 2020 года.
Начальную процедуру банкротства - наблюдение - арбитраж Москвы ввел в феврале 2018 года по заявлению ВТБ. Суд включил тогда задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов "Титановых инвестиций". Представители ВТБ, других кредиторов, а также временный управляющий ранее заявляли в суде, что после анализа финансового состояния компании вполне возможен переход не к конкурсному производству, а к одной из процедур, подразумевающих финансовое оздоровление, - внешнему управлению или мировому соглашению.
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