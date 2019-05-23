З'явилося яскраве відео випробування новітніх українських ракетних систем / Відео
|09:01 24.05.2019
|0 комментариев
|Украина
23 травня в Одеській області відбулися чергові випробування українських ракетних систем "Вільха-М" та "Вільха-Р".
Відео випробувань опубліковало Управління преси Міноборони України, пише Апостроф.
"На полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань українських ракет. Продовжується робота з модернізації ракет та ракетного комплексу "Вільха" і "сьогодні відбулися пуски ракет підвищеної дальності "Вільха-М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха-Р", - написав навласній сторінці в Facebook екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.
Він також повідомив, що випробування триватимуть до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун".
"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун". Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", - написав Турчинов.
Як повідомлялось, 21 травня в Одеській області стартували нові випробування українських ракетних комплексів "Вільха" і "Нептун".
Ещё на эту тему:
За рік Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ повноцінний танковий батальйон / Фото
В Україні випробували деталі нової ракети “Циклон-4”
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
Конгресмен США не виключає надання Україні потужнішої зброї
Українська армія отримала партію танків "Булат"
КБ "Южное" представило новейший ракетный комплекс "Гром-2" / Фото
Радіообладнання на комплексах управління вогнем артилерії замінять на новітні зразки за стандартами НАТО
Україна показала протикорабельні ракети на шасі КрАЗ / Фото
Розкрито характеристики нового ракетного комплексу "Нептун" / Фото