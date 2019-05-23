З'явилося яскраве відео випробування новітніх українських ракетних систем / Відео

09:01 24.05.2019 0 комментариев Украина

23 травня в Одеській області відбулися чергові випробування українських ракетних систем "Вільха-М" та "Вільха-Р".

Відео випробувань опубліковало Управління преси Міноборони України, пише Апостроф.

"На полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань українських ракет. Продовжується робота з модернізації ракет та ракетного комплексу "Вільха" і "сьогодні відбулися пуски ракет підвищеної дальності "Вільха-М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха-Р", - написав навласній сторінці в Facebook екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.
 
Він також повідомив, що випробування триватимуть до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун".

"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун". Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", - написав Турчинов.

Як повідомлялось, 21 травня в Одеській області стартували нові випробування українських ракетних комплексів "Вільха" і "Нептун".



Ещё на эту тему:

14:31 15.05.2019
За рік Львівський бронетанковий завод передав ЗСУ повноцінний танковий батальйон / Фото
12:15 15.05.2019
В Україні випробували деталі нової ракети “Циклон-4”
17:01 11.05.2019
Українські бійці випробували новітнє озброєння зі США / Відео
18:45 07.05.2019
Конгресмен США не виключає надання Україні потужнішої зброї
16:01 03.05.2019
Українська армія отримала партію танків "Булат"
12:21 24.04.2019
Укроборонпром готовий виробляти сучасні системи наведення для вертольотів / Відео
14:01 23.04.2019
КБ "Южное" представило новейший ракетный комплекс "Гром-2" / Фото
12:41 19.04.2019
Радіообладнання на комплексах управління вогнем артилерії замінять на новітні зразки за стандартами НАТО
11:41 18.04.2019
Україна показала протикорабельні ракети на шасі КрАЗ / Фото
10:01 16.04.2019
КБ "Південне" розробляє боєприпаси для систем озброєння "Град" та "Смерч"
16:41 09.04.2019
Розкрито характеристики нового ракетного комплексу "Нептун" / Фото
17:21 27.03.2019
На озброєння ЗСУ надійшли конфісковані в 2007 році російські ракети ЗРК "Печора"
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
Все новости страны
Россия Россия
09:31 24.05.2019
Танковые экипажи на полигоне ЮВО завершили «Танковый биатлон»
20:31 23.05.2019
Танковые экипажи на полигоне ЮВО завершили спортивный этап Всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
11:31 23.05.2019
Каспийская флотилия получит свыше 10 единиц современного вооружения
10:01 23.05.2019
Зенитчики ЮВО уничтожили ДРГ условного противника
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
Все новости страны
Турция Турция
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
Все новости страны
Украина Украина
09:01 24.05.2019
З'явилося яскраве відео випробування новітніх українських ракетних систем / Відео
08:31 24.05.2019
У січні-квітні морпорти України скоротили суднооборот на 1,1%
08:01 24.05.2019
«Дело о т.н. терроризме»: Cуд в РФ оставил под стражей четверых крымчан
21:01 23.05.2019
Росія буде захищать окупований Крим від посягань, навть від НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс