23 мая на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) завершился спортивный этап соревнований Всеармейского конкурса «Танковый биатлон».

Танкисты Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов пробежали «стометровку», преодолели лабиринт, стенку, разрушенную лестницу, колодец с ходом сообщения, 30-метровый рукоход, ров с водой, метнули гранату и переползли под колючей проволокой определенное расстояние на скорость с ящиком для боеприпасов весом 25 кг, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Спортивный этап составлен из препятствий, которые танкисты могут встретить в реальном бою. Без хорошей физической формы им просто не выдержать нагрузок. Поэтому спортивный этап – один из важнейших», – подчеркнул помощник командующего 8- армией ЮВО по физической подготовке подполковник Рубен Азадьянц.

Спортивный этап проходит в течении двух дней. В первый день лучший результат показал Восточный военный округ. Второй результат показал Южный военный округ, отстав от соперника на 10 штрафных секунд. На третьем месте Центральный военный округ.

Во Всеармейских состязаниях танковый и мотострелковых подразделений принимают участие 21 экипаж танков Т-72Б3 и 6 взводов на боевых машинах пехоты БМП-2, ставшие лучшими в Южном, Центральном, Западном и Восточном военных округах, Московском высшем общевойсковом командном училище, Воздушно-десантных войсках, Казанском высшем командном танковом училище и Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище. Состязания продлятся до 29 мая.

Ранее сообщалось, что на полигон Прудбой ЮВО доставили танки и БМП со всех военных округов.