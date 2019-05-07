Морські порти України в січні-квітні 2019 року скоротили судно оборот у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1,1%, або на 42 судна ― до 3787 суден.

Про це свідчать дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Зокрема, Ізмаїльський порт обробив 1193 суден, Миколаївський ― 602, порт «Чорноморськ» ― 531, Одеський ― 409, «Південний» ― 333, Херсонський ― 262, Ренійський ― 154, Маріупольський ― 137, спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» ― 85, Бердянський ― 50, Білгород-Дністровський ― 20, Усть-Дунайський ― 10, Скадовський ― 1.

У квітні морські порти обробили 949 суден. Зокрема, Ізмаїльський порт обробив 326 суден, Миколаївський ― 139, порт «Чорноморськ» ― 136, Одеський ― 106, «Південний» ― 67, Херсонський ― 64, Маріупольський ― 36, Ренійський ― 26, СМП «Ольвія» ― 24, Бердянський ― 14, Білгород-Дністровський ― 6, Усть-Дунайський ― 5.

За даними АМПУ, морські порти у березні обробили 1112 суден, в лютому ― 870, в січні ― 856.

За даними АМПУ, морські порти України в 2018 році скоротили суднооборот у порівнянні з 2017 роком на 3,1%, або на 370 суден ― до 11 654 суден.