Ростовский областной суд города Шахты в Российской Федерации оставил под стражей фигурантов второго симферопольского «дела о так называемом терроризме» — Тофика Абдулгазиева, Алима Каримова, Яшара Муединова и Иззета Абдуллаева.

Об этом сообщила «Крымская солидарность» в Facebook, пишет ATR.

«Решение суда первой инстанции остается без изменений. Все четверо подсудимых будут под стражей до 15 августа 2019 года», — говорится в сообщении.

Согласно информации, на оглашение судебного решения впустили родных.

«Они увидели своих близких по видеоконференцсвязи из СИЗО г. Шахты. По просьбе жен, камеру направили на них, чтоб мужья их увидели. Подсудимые обрадовались, передавали свои приветствия народу. Также сказали, что это один из лучших подарков в священный месяц Рамадан. Чувствуют себя удовлетворительно», — добавили в сообщении.

Матери политзаключенного Тофика Абдулгазиева, которая вместе с соотечественниками ждала начала заседания в отношении своего сына под зданием российского суда, стало плохо. Женщине вызвали скорую помощь.