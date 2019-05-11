«Дело о т.н. терроризме»: Cуд в РФ оставил под стражей четверых крымчан

08:01 24.05.2019 0 комментариев Крым

Ростовский областной суд города Шахты в Российской Федерации оставил под стражей фигурантов второго симферопольского «дела о так называемом терроризме» — Тофика Абдулгазиева, Алима Каримова, Яшара Муединова и Иззета Абдуллаева.

Об этом сообщила «Крымская солидарность» в Facebook, пишет ATR

«Решение суда первой инстанции остается без изменений. Все четверо подсудимых будут под стражей до 15 августа 2019 года», — говорится в сообщении. 

Согласно информации, на оглашение судебного решения впустили родных.

«Они увидели своих близких по видеоконференцсвязи из СИЗО г. Шахты. По просьбе жен, камеру направили на них, чтоб мужья их увидели. Подсудимые обрадовались, передавали свои приветствия народу. Также сказали, что это один из лучших подарков в священный месяц Рамадан. Чувствуют себя удовлетворительно», —  добавили в сообщении. 

Матери политзаключенного Тофика Абдулгазиева, которая вместе с соотечественниками ждала начала заседания в отношении своего сына под зданием российского суда, стало плохо. Женщине вызвали скорую помощь.



Ещё на эту тему:

15:31 23.05.2019
У Каннах показали фільм про кримських татар "Додому"
20:01 22.05.2019
Облавы в Крыму: "Мемориал" признал задержанных в марте крымских татар политзаключенными
12:31 22.05.2019
Облавы в Крыму: Суд в РФ отклонил апелляции пяти крымских татар
10:31 22.05.2019
Чубаров: Росія послідовно реалізовує концепцію "Крим без кримських татар"
16:45 21.05.2019
Омбудсмен: Стан тяжкохворого Бекірова у Криму погіршується
12:31 20.05.2019
Грицак: СБУ документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар
21:01 17.05.2019
"Справа Хізб ут-Тахрір": Кримський "суд" відхилив скаргу Сервера Мустафаєва / Відео
11:01 17.05.2019
В окупованому Криму проводять "профілактичні бесіди" напередодні пам'ятної дати / Відео
09:01 17.05.2019
Україна в ОБСЄ: Кримські татари переживають репресії, схожі на сталінську депортацію
19:31 16.05.2019
«Суд» в оккупированного Крыма отклонил жалобу супруги Салиева о недопуске на свидание
19:15 16.05.2019
Російські окупанти застосовують методи гібридної депортації у Криму
18:31 16.05.2019
До будинку Джемілєва в окупованому Криму приходила поліція зі "списком терористів"
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:01 23.05.2019
XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
12:01 23.05.2019
В Турции начались военные учения с участием Азербайджана
16:01 22.05.2019
В Баку пройдет заседание азербайджано-грузинской комиссии по делимитации границы
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Все новости страны
Армения Армения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
15:31 15.05.2019
На военной базе в Армении разведчики ЮВО занялись воздушно-десантной подготовкой
11:31 15.05.2019
В Армении связисты ЮВО провели комплексную тренировку на современных средствах связи
Все новости страны
Болгария Болгария
17:31 22.05.2019
Болгарія і Греція почали будувати газопровід-інтерконнектор
16:01 21.05.2019
Напередодні виборів до Європарламенту прем'єра Болгарії звинуватили у зловживаннях
09:01 16.05.2019
Болгарія починає перевірку офшорних рахунків і фірм ТОП-чиновників
16:31 15.05.2019
Болгарія просить Україну не змінювати кордони Болградського району
Все новости страны
Греция Греция
16:31 21.05.2019
Wizz Air почав літати з Києва до Греції
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
08:01 11.05.2019
Прем'єр-міністр Греції отримав вотум довіри в парламенті
14:31 10.05.2019
Парламент Греції вп’яте за чотири роки розглядатиме вотум довіри до прем’єра Ципраса
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 20.05.2019
В Грузії заявили про перемогу правлячої партії на виборах до місцевих органів влади
21:01 16.05.2019
Встреча инвесторов порта Анаклия и правительства Грузии пройдет 21 мая
18:01 16.05.2019
Президент Грузії розповіла про необхідність постійного тиску на Росію
08:31 15.05.2019
Президент Грузии: Мы c удовольствием займем место Великобритании в Евросоюзе
Все новости страны
Молдова Молдова
14:31 22.05.2019
На российской военной базе в непризнанном Приднестровье проходят сборы с гранатометчиками
11:01 22.05.2019
Судно под молдавским флагом перевозило огромную партию оружия в Ливию / Фото
19:45 21.05.2019
"Президент" непризнанного Приднестровья пожаловался на проблемы из-за России
16:45 20.05.2019
У Молдові затримали трьох контрабандистів зброї з Росії
Все новости страны
Россия Россия
09:31 24.05.2019
Танковые экипажи на полигоне ЮВО завершили «Танковый биатлон»
20:31 23.05.2019
Танковые экипажи на полигоне ЮВО завершили спортивный этап Всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
11:31 23.05.2019
Каспийская флотилия получит свыше 10 единиц современного вооружения
10:01 23.05.2019
Зенитчики ЮВО уничтожили ДРГ условного противника
Все новости страны
Румыния Румыния
11:01 23.05.2019
Еще два землетрясения произошли в Румынии за последние сутки
14:01 20.05.2019
В Румынии несколько землетрясений, в т.ч. и самое сильное за последние несколько месяцев
19:31 17.05.2019
В Румынии спустили на воду патрульный корабль для Пакистана / Фото
10:01 17.05.2019
Від вибуху снаряду на збройовому заводі в Румунії загинув робітник
Все новости страны
Турция Турция
19:01 22.05.2019
Турция и сегодня поддерживает борьбу крымских татар
12:01 22.05.2019
США поставили Туреччині двотижневий ультиматум по С-400 - ЗМІ
12:01 20.05.2019
Туреччина братиме участь у виробництві С-500 спільно з Росією
16:31 17.05.2019
Сроки поставок российских ЗРК С-400 в Турцию не изменились
Все новости страны
Украина Украина
09:01 24.05.2019
З'явилося яскраве відео випробування новітніх українських ракетних систем / Відео
08:31 24.05.2019
У січні-квітні морпорти України скоротили суднооборот на 1,1%
08:01 24.05.2019
«Дело о т.н. терроризме»: Cуд в РФ оставил под стражей четверых крымчан
21:01 23.05.2019
Росія буде захищать окупований Крим від посягань, навть від НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс