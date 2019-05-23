Росія буде захищать окупований Крим від посягань, навть від НАТО

21:01 23.05.2019 0 комментариев Крым

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що у Росії вистачить сил і засобів "захистити" окупований Крим від посягань на півострів, в тому числі з боку НАТО.

Про це він сказав журналістам у четвер, 23 травня, передає Українська правда з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Питання приналежності півострова для Росії закрите. Це наша земля, і ми будемо її захищати. Коштів і сил для цього вистачить", - заявив Слуцький.

За його словами, заклики глави військового комітету НАТО Стюарта Піча до російських військ покинути окупований Крим "відображають загальний антиросійський курс альянсу і служать виправданням для посилення його активності на південних рубежах Росії".

Він знову згадав про так званий "референдумі" і "легітимність" анексії півострова, додавши, що "ні США, ні Євросоюз, ні НАТО не можуть нав'язувати свою волю кримському народу".

Нагадаєм, голова Військового комітету НАТО закликав Росію звільнити анексований Крим.



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