Новую трассу «Таврида» в оккупированном Крыму обещают оборудовать мобильной связью формата 3G.

Об этом сообщил генеральный директор компании «К-Телеком» (оператор мобильной связи WIN-mobile) Владимир Зайцев, сообщает Крыминформ.

«Мы смотрели план «Тавриды». Сейчас с точки зрения 2G «Таврида» покрыта. С точки зрения 3G у нас намечены ряд позиций, которые необходимо будет строить. К сожалению, это позиции тяжелые, потому что там чистое поле, никакой инфраструктуры, энергетики нет. Надеюсь, министерство нам поможет», – сказал Зайцев.

Он не уточнил при этом, сколько времени может понадобиться на обеспечение новой трассы связью "третьего поколения".

Трассу «Таврида» строит компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Протяженность дороги составляет 237,5 км. Первая очередь трассы – 190-километровый участок от Керчи до Симферополя – был открыт в декабре 2018 года. Сейчас движение на нем осуществляется по одной полосе в каждую сторону с ограничением скорости 60 км/ч. Строительные работы на других двух полосах продолжаются, в четырёхполосном исполнении трассу планируется открыть в 2020 году.