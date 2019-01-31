Спущене на воду найбільше судно в історії незалежної України / Фото, відео

19:31 23.05.2019 0 комментариев Украина

Суднобудівно-судноремонтний завод (ССЗ) «Нібулон» (Миколаїв) спустив на воду найбільше судно в історії підприємства і незалежної України ― 140-метровий самохідний перевантажувач Nibulon Maх. 

Про це повідомила прес-служба компанії «Нібулон», пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, спуск першого судна проекту П-140 відбувся в суботу. «Для будівництва Nibulon Max ми використовували близько 5 тис. тонн металопрокату і 150 кілометрів кабельної продукції. Для захисту корпусу судна від корозії необхідно близько 70,5 тис. літрів сучасних лакофарбових матеріалів, а сумарна вага матеріалів ізоляції корпусу судна складає 64 тонни», ― розповів директор ССЗ «Нібулон» Дмитро Горбенко.

«З гордістю можу сказати, що ми будуємо найдовше в історії незалежної України унікальне 140-метрове самохідне судно, яке увінчає процес відродження річкових перевезень в Україні. Вірю, що вже 20 вересня ми представимо українцям і світу це та інші найновіші нібулонівські судна у всій їх красі (...) Трейдери, бійтеся нас ― «пожирачів» панамаксів!», ― зазначив генеральний директор «Нібулона» Олексій Вадатурський під час урочистої церемонії спуску судна.

Самохідний перевантажувач проекту П-140 призначений для перевезення зернових вантажів, а також виконання вантажно-розвантажувальних робіт на відкритому рейді. Судно обладнане двома кранами. Довжина судна ― 139,5 метра, ширина ― 28 метрів. Місткість трюмів становить 13,6 тис. кубометрів, дедвейт ― 8,82 тис. тонн.

При річному обсязі вантажоперевалки 3,5-4 млн тонн судно забезпечить перевантаження близько 2 млн тонн і підвищить добову продуктивність і ефективність використання вантажного флоту компанії, виступаючи накопичувачем в період відсутності суден закордонного плавання.

ССЗ «Нібулон» (до 2012 року ― суднобудівний завод «Лиман», до 2000 року ― Чорноморський судномеханічний завод) спеціалізується на повнокомплектному будівництві суден і судноремонті. Є суднобудівною та судноремонтною базою флоту агрохолдингу «Нібулон». У 2018 році підприємство збудувало вісім суден. У 2019 завод також планує збудувати вісім суден.

ТОВ «Сільськогосподарське підприємство (СП) «Нібулон» (засновано в 1991 році) ― один із найбільших операторів зернового ринку України. Має елеваторні потужності загальною місткістю близько 1,9 млн тонн і власний перевантажувальний термінал у Миколаївському морському порту. Загальний обсяг потужностей зі зберігання зерна становить 2 млн тонн. Компанія в 2016-2017 маркетинговому році експортувала 4,65 млн тонн зернових (в 2015-2016 ― 4,66 млн тонн).

Фото: nibulon.com



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