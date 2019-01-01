XXVI выставка "Нефть и газ Каспия" стартует в Баку 29 мая
|19:01 23.05.2019
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|Азербайджан
В Baku Expo Center будут представлены 290 компаний из 34 стран. В рамках выставки также состоится одноименная конференция.
Об этом рассказал генеральный директор Iteca Caspian Фарид Мамедов, пишет Вестник Кавказа.
Также он отметил, что 24% участников впервые будут представлены на выставке. "Это в основном новые компании", - цитирует Фарида Мамедова Тренд.
Среди дебютантов есть компании из России, Китая и Германии, и они будут представлены в рамках национальных павильонов, уточнил он.
Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия" - одно из самых масштабных мероприятий Прикаспийского региона в нефтяной области. Уже 26 лет она собирает на своей площадке лидеров глобальной нефтегазовой индустрии. В этом году выставка будет проходить с 29 мая по 1 июня.
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