У Євросоюзі вважають, що СБУ потребує негайної реформи

18:31 23.05.2019 0 комментариев Украина

Функції СБУ повинні бути обмежені питаннями контррозвідки, контртероризму та захистом державної таємниці.

Про це заявила заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеманн під час VI зустрічі парламентсько-громадської платформи "На шляху до належного врядування: п'ять років реформ у секторі цивільної безпеки України", повідомляє Укрінформ.

"Відсутність реформ у СБУ перешкоджає укріпленню довіри до подальшої інтеграції України до західних країн. СБУ терміново потрібна інституційна реформа відповідно до основних та передових євроатлантичних методів і стандартів. Реформи мають відбуватись відповідно до нового закону ”Про національну безпеку України", - заявила Вайдеманн.

На її думку, функції СБУ в новому законі “Про Службу безпеки України” повинні бути обмежені питаннями контррозвідки, контртероризму та захистом державної таємниці. Водночас Служба безпеки повинна бути позбавлена нинішніх функцій у сфері економічної та організованої злочинності. “Зазвичай це не притаманні функції в західних країнах для служб безпеки”, - наголосила заступник голови Представництва ЄС в Україні.

Аналізуючи інші реформи в Україні, Вайдеманн відзначила, що за останні роки країна має значні досягнення у сфері верховенства права, водночас зазначила, що такі реформи є дуже масштабними і не можуть бути закінчені протягом 2-3 років.

"Зараз важливо забезпечити належну реалізацію (реформ — ред.) та розв'язати деякі питання для того, щоб Україна могла скористатися перевагами цих реформ. Це питання включає в себе вдосконалення процесу відбору та переатестації суддів, у тому числі шляхом розроблення численних чітких методик оцінювань та введення критерію об'єктивного оцінювання етики та доброчесності суддів", - заявила представник ЄС, додавши, що попри створені нові судові структури оновлення судового корпусу так і не відбулося.

Реформування, за словами Вайдеманн, потребують і органи прокуратури, де зміни до сьогодні були лише фрагментарними.

Вона висловила сподівання, що новообраний Президент Володимир Зеленський буде підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію України та буде готовий боротись з корупцією, проводити судову реформу.



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