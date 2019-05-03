У НАТО назвали 2019 рік вирішальним для України
|18:01 23.05.2019
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|Украина
Поточний рік буде вирішальний для України включно із оборонним сектором.
Про це сказав під час конференції у Києві голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінніков, передає УНН.
“З точки зору НАТО ухвалення закону про національну безпеку у червні 2018 року було ключовим кроком для наближення України до євроатлантичних стандартів та принципів. Ми закликаємо Україну зосередитись на повній реалізації цього закону (про нацбезпеку — ред.) включно з вчасним впровадженням реалізації подальшого вторинного законодавства”, — сказав Вінніков.
З його слів, за останні 5 років основним завданням радників НАТО в Україні було надання підтримки інституціям у розробці і реалізації стратегічних документів.
“Щодо майбутнього — я впевнений, що рік буде вирішальний для України включно із оборонним сектором. Це буде нова сторінка в історії України. Важливо щоб Україна не втратила цей імпульс реформ, адже НАТО і країни НАТО підтримують цей активний рух і ці процесси”, — додав дипломат.
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