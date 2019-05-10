Оккупанты отправили более 130 новобранцев-крымчан в Ростовскую область и Северную Осетию

17:31 23.05.2019 0 комментариев Крым

Из т.н. "республиканского сборного пункта" крымчан-призывников – более 130 новобранцев – оккупанты отправили самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Ростовскую область и Северную Осетию. 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Новобранцы из оккупированного Крыма пройдут военную службу в артиллерийских, противотанковых, разведывательных подразделениях и подразделениях материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, а также в подразделениях связи 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе.

В пресс-службе ЮВО отмечают, что в 2019 году крымчан направили на военную службу на корабли Черноморского флота, в соединения и воинские части Воздушно-космических сил РФ, в том числе в авиационные части объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, а также в железнодорожные соединения ЮВО.

По информации оккупантов, в ходе так называемого весеннего призыва граждан с территории аннексированного Крымского полуострова для комплектования Вооруженных Сил РФ направлено более 850 человек из более 3,3 тыс. призывников, из которых более 750 - уже проходят службу в соединениях и воинских частях ЮВО.

Издание отмечает, что оккупационные власти полуострова, осуществляя призыв в армию и вербуя на военную службу по контракту, нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, в частности ст.51 «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».



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