Глава "комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" оккупационного "парламента" Крыма Алексей Черняк сообщил, что лично насчитал почти четыре тысячи туристов из Европы и США, посетивших аннексированный полуостров.

«За майские праздники 102 тыс граждан пересекли границу, 15 тыс автомобилей в районе Чонгара, Джанкоя. Кроме того, среди лидеров регистрации, кроме украинцев, граждане Белоруссии, Казахстана и Турции. Из европейских стран – Германия, Греция, Болгария. Граждане Соединенных Штатов также у нас отдыхали на майских праздниках», – цитируют Черняка Новости Крыма.

Со слов "главы комитета", с начала года Крым посетили 3 909 туристов из стран Евросоюза и США, в том числе 244 человека прибыли из Соединенных Штатов. «Это те люди, которые приехали в Крым и при регистрации обозначили цель: «Туризм, лечение, отдых». Германия у нас лидирует среди европейских стран», – резюмировал Черняк.

Кроме этого, он обратил внимание, что вид на жительство на территории Крыма имеют 238 жителей стран-членов Европейского союза и 29 граждан США. 136 жителей ЕС и 11 человек из США обладают разрешением на временное проживание.